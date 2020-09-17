https://static.news.ru/photo/4ebe7e84-f8e2-11ea-98cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

В Польше предложили создать стабилизационный фонд для Белоруссии. Об этом во время пресс-конференции в Вильнюсе заявил премьер-министр европейского государства Матеуш Моравецкий.

Фонд планируется создать в рамках «плана для Белоруссии». Польша хочет внести его на рассмотрение Европейской комиссии. Стабилизационный фонд должен показать, что Европа открыта для Белоруссии, отметил Моравецкий.

Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум миллиард евро на этом этапе, — цитирует польского премьера РИА Новости.

Ранее оппозиция в Белоруссии называла сумму, необходимую для стабилизацию. Отмечалось, что для этих целей необходимо три-четыре миллиарда долларов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе, в частности в Литве, Польше и на Украине.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.