В Польше нашли загадочный воздушный шар с антеннами RMF: фрагменты неизвестного воздушного объекта обнаружили в Польше вблизи воинской части

Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Утром 3 июня в Польше неподалеку от крупной воинской части был найден неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей, сообщает радиостанция RFM FM. Он лежал на кукурузном поле в четырех километрах от населенного пункта Бяла Писка.

На территории района Калишки Варминьско-Мазурского воеводства найдены обломки воздушного шара. Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем их забрали военные для дальнейшего изучения, — говорится в сообщении.

По информации радиостанции, в десятке километров от места падения шара находится военный полигон и крупная воинская часть.

В настоящее время остается неизвестным, является ли воздушный шар метеорологическим или военным, «хотя предварительные исследования указывают на первую версию», отмечает радиостанция. Также СМИ не исключает, что это может быть «шпионский шар с востока».

Как рассказал человек, нашедший объект, под пленочным куполом шара были размещены пенопластовый ящик и антенна.

В оперативном командовании польских вооруженных сил заявили, что радиолокационные системы не наблюдали нарушения воздушного пространства страны.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области упал воздушный шар с закрепленным на нем электроприбором. Это произошло на территории СНТ «Океан в массиве Сады». Прибывшие на место полицейские обнаружили на земле сдутый шар, рядом с которым лежал электронный блок с проводами.

В свою очередь Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в воздушном пространстве страны был обнаружен подозрительный метеозонд. В ходе проверки было установлено, что шар не представляет никакой опасности для государства.