В офисе президента Украины назвали дату второго раунда переговоров с РФ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта, сообщает портал «Зеркало недели». По его словам, делегации будут в том же составе, что и во время первой встречи.

Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет всё так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своём, — подчеркнул Арестович.

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегаций России и Украины. Делегатов из РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», которые хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.

Ранее глава украинского государства назвал прекращение огня в качестве условия для начала переговоров с Россией. По его словам, если НАТО не хочет принимать Украину в Альянс, то Киеву нужны гарантии безопасности.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна готова к проведению второго раунда переговоров с Россией, но не к принятию ультиматумов.