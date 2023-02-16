В Одессе дерусифицировали стадион «Черноморец»

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В Одессе дерусифицировали главную вывеску стадиона «Черноморец», сообщает «Укринформ». Ее заменили на украиноязычную табличку.

В четверг, 16 февраля, в Одессе на стадионе «Черноморец» провели работы по смене главной вывески — с российской на украинскую, — говорится в сообщении.

Ранее в рамках дерусификации «Одесский хлебозавод № 4» переименовал батон «Потемкинский». Хлебобулочному изделию дали название «Гетманский».

Власти Изюма Харьковской области Украины ранее приняли решение переименовать 19 улиц в рамках «дерусификации». В этой связи улица Московская стала улицей Ивана Мазепы, Пушкинская — Степана Бандеры, площадь Революции — площадью Героев Крут. Улицу Ломоносова переименовали в улицу Романа Ратушного, Пролетарскую — в Лондонскую, Горького — в Виталия Смолярова. Улицу Тургенева назвали улицей Джохара Дудаева, Суворова стала улицей Семена Петлюры, Волоха — гетмана Полуботка, Камчатскую переименовали в улицу Аляски.

В декабре на Украине захотели переименовать город Ватутино в Черкасской области, названный в честь советского генерала Николая Ватутина. В горсовете рассказали, что местным жителям было дано два месяца на то, чтобы высказать свои предложения по переименованию города. Наибольшее количество голосов набрал вариант «Богачево» — такое название носит железнодорожная станция, расположенная на территории населенного пункта.