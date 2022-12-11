На Украине захотели декоммунизировать город Ватутино На Украине планируют переименовать названный в честь советского генерала город Ватутино

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине хотят переименовать город Ватутино в Черкасской области, названный в честь советского генерала Николая Ватутина. Рассмотрение этого вопроса намечено на 22 декабря, сообщили местные власти в соцсетях.

В горсовете рассказали, что местным жителям было дано два месяца на то, чтобы высказать свои предложения по переименованию города. Наибольшее количество голосов набрал вариант «Богачево» — такое название носит железнодорожная станция, расположенная на территории населенного пункта.

В годы Великой Отечественной войны Ватутин командовал войсками 1-го Украинского фронта и принимал участие в организации и проведении Киевской наступательной операции.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, улица Ломоносова стала улицей Юлии Здановской, а улица Мамина-Сибиряка переименована в Вечевую улицу.

Кроме того, на Украине продолжается снос памятников, связанных с Россией. Так, в начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире демонтировали бронзовый бюст Пушкину, установленный еще в 1899 году.