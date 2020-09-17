В немецкий порт прибыло российское судно для работы на «Северном потоке-2»

https://static.news.ru/photo/3e6e72b0-f8b4-11ea-a588-fa163e074e61_660.jpg «Иван Сидоренко» Фото: energybase.ru

В порт Мукран в Германии прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко». Оно будет использоваться для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток».

Об этом сообщает портал Marine Traffic. По его данным, судно проделало двухдневный путь до Мукрана, в порт оно зашло в четверг утром. Сейчас там уже стоит российский трубоукладчик «Академик Черский». Ещё один возможный трубоукладчик, баржа «Фортуна», стоит в порту немецкого Ростока.

«Иван Сидоренко» построили на Амурском судостроительном заводе. В декабре 2018 года он поступил в эксплуатацию «Газпром флота». Вместе с ним для подачи труб будет использоваться «Остап Шеремет» — другое судно такого типа. Сейчас оно стоит в Калининграде, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что институты Евросоюза не имеют полномочий остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.