В немецкий порт прибыло российское судно для работы на «Северном потоке-2»

В порт Мукран в Германии прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко». Оно будет использоваться для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток».
Об этом
«Иван Сидоренко» построили на Амурском судостроительном заводе. В декабре 2018 года он поступил в эксплуатацию «Газпром флота». Вместе с ним для подачи труб будет использоваться «Остап Шеремет» — другое судно такого типа. Сейчас оно стоит в Калининграде,
Ранее NEWS.ru писал о том, что институты Евросоюза не имеют полномочий остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
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