В НАТО пообещали, что пилоты ВВС Украины будут летать на F-16 этим летом Страны Запада пообещали предоставить Украине эскадрильи истребителей F-16

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F-16

Западные страны намерены предоставить целые эскадрильи F-16 Украине, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании, которое распространила пресс-служба Белого дома. Авторы заявления отметили приверженность наращиванию военно-воздушного потенциала Украины. В документе указано, что уже этим летом украинские пилоты начнут летать на F-16, процесс передачи истребителей начался.

Мы привержены дальнейшему наращиванию военно-воздушного потенциала Украины, который будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения, — говорится в заявлении.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин допустил, что украинские военные смогут освоить американские истребители F-16, но как минимум через год. Специалист пояснил, что при обучении могут возникнуть трудности в связи с тем, что нужно знать не просто английский язык, но и владеть военно-техническим английским.

Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что США целенаправленно затягивают обучение украинских пилотов по управлению F-16. Она высмеяла утверждения, что летчики испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка.