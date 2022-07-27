В Минобороны Украины заявили о ненужных «старых» американских штурмовиках Советник Резникова Сак: Украине не нужны «старые» американские штурмовики A-10

Фото: Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16

Советник главы Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву не нужны американские штурмовики A-10 Warthog. По его словам, Украине помогут только более современные самолёты, сообщает портал Military.com.

Штурмовики A-10 ранее предлагал Киеву глава ВВС США Фрэнк Кендалл, заметивший, что поставки самолетов возможны при согласии на них со стороны Украины.

Сак отметил, что A-10 окажутся целью для российских истребителей и ПВО, а значит, не смогут закрыть воздушное пространство или остановить бомбардировщики и ракеты.

Советник уточнил, что с подобными задачами в украинском небе могут справиться «более современные» F-16. Их поставка не станет проблемой для Киева в свете техобслуживания и запчастей, в этом помогут союзники США, использующие данные истребители, добавил Сак.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 3 июля заявил: Братислава может поставить Киеву истребители МиГ-29 и танки. Он допустил новые поставки для Украины и поблагодарил соседнюю Чехию за готовность помогать его государству охранять воздушное пространство.