В Минобороны показали кадры уничтожения «Фаворитами» украинских БПЛА Минобороны поделилось кадрами уничтожения украинских БПЛА «Фаворитами»

Фото: Министерство Обороны РФ

ЗРК С-300 «Фаворит»

Минобороны России опубликовало боевую работу расчётов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе спецоперации на Украине. ЗРС, находившаяся на боевом дежурстве, обнаружила воздушные цели, которыми оказались ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщило ведомство в Telegram.

В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены, — подчеркнули российском в военном ведомстве.

Задачей С-300ПМ2 «Фаворит» является поражение современных и перспективных самолётов, стратегических крылатых и баллистических ракет, а также других средств воздушного нападения.

По состоянию на 22 мая Вооружённые силы РФ уничтожили 977 беспилотных летательных аппаратов с начала военной спецоперации на Украине, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, за время спецоперации ВС РФ также ликвидировали 174 самолёта и 125 вертолетов противника.