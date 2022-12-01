В Минобороны Испании отправили пакет со взрывчаткой El Mundo: в Министерство обороны Испании прислали пакет со взрывчаткой

Фото: Carlos Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что пакет со взрывчаткой от неизвестного отправителя прислали в Министерство обороны страны, передает El Mundo. Такая же посылка была направлена и премьеру страны. На текущий момент известно уже о пяти посылках со взрывным устройством, отправленных в различные испанские учреждения.

Источник указывает, что посылка с пиротехническими материалами ранее была отправлена на имя Санчеса, однако 24 ноября она была перехвачена службой безопасности администрации президента. Об этом стало известно только 1 декабря.

Отмечается, что спецслужбам показался этот конверт странным, в результате чего они раскрыли его содержимое. В заявлении испанского МИД подчеркивается, что посылка была отправлена обычной почтой.

Накануне посылка со взрывчаткой была отправлена в посольство Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл посылку, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки.

Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению.

После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной также по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.