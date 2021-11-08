В МИД Украины отреагировали на перевод Саакашвили в больницу

В МИД Украины разочарованы переводом бывшего президента Грузии, руководителя украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили в больницу в Глдане без согласования с Киевом. Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства. Там также содержится призыв к Тбилиси безотлагательно перевести Саакашвили в гражданское медучреждение, где ему окажут надлежащую помощь.

Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение № 18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны. Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевести Михаила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи, — говорится в сообщении МИД Украины.

Также в ведомстве сообщили, что МИД Грузии была передана официальная нота по этому поводу.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что дальнейшее нахождение Саакашвили в пенитенциарном медучреждении создаёт дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, «руководствуясь гуманитарными соображениями».

При этом посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию с Саакашвили на особом контроле.

Ранее стало известно, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси. Решение перевести объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику принял сегодня консилиум врачей. После этого местные СМИ распространили кадры отлетающего от тюрьмы вертолёта. Ни мать политика, ни его адвокаты не знали, куда увезли Саакашвили.