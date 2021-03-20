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Европа

В Лондоне объяснили увеличение ядерного потенциала укреплением ПРО России

22:20, 21 марта 2021 11
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Решение властей Великобритании об увеличении ядерного потенциала страны связано с укреплением российской противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил глава Министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

Мой служебный долг — гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, учитывая и отслеживая то, что делают Россия и другие страны. В последние несколько лет мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций в противоракетную оборону в России. Там запланировали и развернули новые средства [ПРО], — заявил министр в эфире телеканала BBC.

Ранее британское правительство сообщило о своих планах по наращиванию потенциала на 40%. В планах страны до 2030 года сказано, что власти решились на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств.

Как сообщал NEWS.ru, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон нарушил международные договоры, пойдя на увеличение ядерного потенциала. В интервью местной радиостанции LBC он сказал, что решение властей Великобритании наращивать ядерный потенциал страны удивило многих мировых лидеров.

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