В Лондоне объяснили увеличение ядерного потенциала укреплением ПРО России

https://static.news.ru/photo/217244ea-8a7f-11eb-879d-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Решение властей Великобритании об увеличении ядерного потенциала страны связано с укреплением российской противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил глава Министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

Мой служебный долг — гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, учитывая и отслеживая то, что делают Россия и другие страны. В последние несколько лет мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций в противоракетную оборону в России. Там запланировали и развернули новые средства [ПРО], — заявил министр в эфире телеканала BBC.

Ранее британское правительство сообщило о своих планах по наращиванию потенциала на 40%. В планах страны до 2030 года сказано, что власти решились на такой шаг в связи с увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств.

Как сообщал NEWS.ru, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон нарушил международные договоры, пойдя на увеличение ядерного потенциала. В интервью местной радиостанции LBC он сказал, что решение властей Великобритании наращивать ядерный потенциал страны удивило многих мировых лидеров.