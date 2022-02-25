В ЛНР заявили о гибели семи мирных жителей в результате обстрелов

Представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник сообщил в своём Telegram-канале, что в течение суток в результате обстрелов украинских военных в ЛНР и ДНР погибли семеро мирных жителей. Ещё 15 человек получили ранения.

За последние сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов ВФУ (вооружённые формирования Украины. — NEWS.ru) погибли 7 и ранены 15 мирных жителей, — написал он.

Мирошник добавил, что эти данные содержатся в отчётах представительств республик в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В представительстве ДНР в СЦКК, в свою очередь, отметили , что жертвами обстрелов стали пятеро жителей республик и 13 получили ранения. Украинские войска обстреляли ряд населённых пунктов, в числе которых Горловка, Зайцево (южное), Верхнеторцкое (южное), Лозовое, Яковлевка и другие. В общей сложности было выпущено 686 боеприпасов. Огонь вёлся с применением артиллерии, миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия.

Ранее главы ДНР и ЛНР рассказали, что ситуация в Донбассе остаётся напряжённой, однако Россия оказывает ополченцам огневую поддержку в боевых действиях. Они также отметили, что ВСУ ведут огонь из жилой застройки, располагают пулемёты и миномёты на крышах жилых домов. Кроме того, ситуация осложняется довольно большим количеством заминированных площадей.