В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ с позиций под Артемовском Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об отступлении бойцов ВСУ с позиций на юге Артемовска

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале об отступлении украинских войск с позиций на юге Артемовска (Бахмут) с большими потерями. Он связал ротацию войск Украины с утратой их боеспособности, существенными потерями в личном составе и успехами союзных сил.

Украинские подразделения оставляют передовые позиции южнее населенного пункта Артемовск. Данный факт связан с утратой боеспособности, большими потерями и успехами наших и союзных сил на данном направлении, — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик Алексей Анпилогов заявил, что наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) выдохлось по разным направлениям. Эксперт пояснил, что все резервы, которые Киев накопил за последние несколько месяцев, были брошены в бой. Теперь, по словам Анпилогова, украинские военные вынуждены восстанавливать силы и восполнять потери личного состава и техники.