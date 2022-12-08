В ЛНР сообщили о ежедневной переброске до 500 бойцов ВСУ к Артемовску Офицер НМ ЛНР: ВСУ ежедневно перебрасывают на Артемовское направление от 360 до 500 человек

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Каждый день украинские Вооруженные силы стараются компенсировать потери на Артемовском направлении, направляя туда от 360 до 500 человек, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. По его словам, ежедневно отмечается прибытие ротно-тактических и батальнно-тактических групп, передает ТАСС.

Общая численность — это тоже приблизительно — 360-500 человек. Естественно, это подбрасывается для того, чтобы восполнять потери, — заметил Марочко.

Как сказал офицер, в рядах ВСУ многие новобранцы не обладают достаточно высоким уровнем подготовки. В то же время опытных бойцов украинской стороне не хватает. В частности, речь идет о прошедших подготовку в странах НАТО солдатах.

Марочко добавил, что ВСУ несут колоссальные потери.

Ранее офицер НМ ЛНР рассказал, что в рядах ВСУ растет число случаев психозов. Кроме того, отметил он со ссылкой на данные разведки, украинские военные все чаще стали обращаться к врачам с токсическими поражениями почек и печени. По словам Марочко, медики уже начали бить тревогу.

Также Марочко уточнил, что у украинской стороны уже не хватает медицинских специалистов, чтобы работать с такого рода пациентами. Помимо прочего, у ВСУ нет возможности отправлять больных солдат в специализированные учреждения.