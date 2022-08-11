В ЛНР заявили о бесполезности западного оружия на Украине В НМ ЛНР заявили, что западного оружия на Украине слишком мало для нанесения ущерба

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Оружие, которое поставляется на Украину Соединенными Штатами и странами Европы, действительно обладает большой мощью, но из-за малого количества оно не способно нанести серьезный ущерб, заявил в эфире «Соловьев Live» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он считает, что западное оружие не сможет переломить ход военной операции.

Вооружение действительно серьезное, но оно не настолько серьезное, чтобы сыграть ключевую роль на фронте. Более того, его количество катастрофически мало, и это даже отмечают украинские офицеры, и постоянно идут заявления о том, что «поставьте нам больше вооружения», — отметил Марочко.

Также он добавил, что сама по себе иностранная техника «очень капризная», и в этом ее ключевой недостаток по сравнению с российской и советской.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти ФРГ должны поставить Киеву еще больше оружия и боеприпасов. Он напомнил про обещанные системы ПВО IRIS-T. Также он попросил от Германии реактивные системы залпового огня и беспилотники. Политик выразил надежду, что на эту проблему обратит внимание лично канцлер ФРГ Олаф Шольц.