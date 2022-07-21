В Латвии признали, что ЕС не готов к энергетической независимости от России Глава МИД Латвии Ринкевич: ЕС не готов к энергетической независимости от России

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Евросоюз не готов к энергетической независимости от России, но продолжать меры по отказу от ее энергоносителей необходимо, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает EADaily. Глава МИД Латвии отметил, что стремительно принятые на уровне Евросоюза антироссийские санкции показали неготовность к ним европейских стран в энергетическом аспекте.

Это энергетика, где нужно больше времени и где, к сожалению, Россия какое-то время диктует свои правила. Но это не значит, что мы должны останавливаться. Мы просто должны продолжать делать все, чтобы Европа, чтобы Латвия не зависели от российской энергии. Чтобы деньги не уходили в эту страну, чтобы мы могли строить свою экономику на других основаниях, — сказал Ринкевич.

Он добавил, что не ждет от санкций большого влияния на боевые действия на Украине, но ограничения нужны для влияния на российскую экономику и «военную машину» в будущем. С помощью санкций, по мнению Ринкевича, можно предотвратить подобные действия России в дальнейшем.

В мае Эдгар Ринкевич заявлял, что в Риге собираются обходиться без российского газа. Для этого будут построены газовые станции. Ринкевич также указал на необходимость скорейшего завершения военной операции на Украине.