В Латвии заявили о намерении обойтись без газа из России Глава МИД Латвии Ринкевич: в Риге намерены обходиться без российского газа

Эдгар Ринкевич / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в Риге собираются обходиться без российского газа. Для этого будут построены газовые станции, отметил он в интервью с катарским телеканалом Al Jazeera.

Мы планируем возвести станции [снабжения] газом и обходиться без российского газа, — пояснил чиновник.

Ринкевич также указал на необходимость скорейшего завершения спецоперации на Украине. При этом в Риге уверены в поддержке со стороны НАТО при отражении «любых угроз». Новые принципы Альянса планируется выработать на саммите НАТО в Мадриде, добавил министр.

Ранее стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак заявил: страны Европы не смогут быстро перестать импортировать российские энергоресурсы. Новак также отметил, что около половины из 54 компаний — покупателей газа «Газпрома» уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях.