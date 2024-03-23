В Латвии полиция не пустила скорбящих с цветами к посольству РФ

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В Латвии полицейские запретили нести цветы в память о погибших в «Крокусе» к посольству России в Риге, сообщает журналист Алексей Стефанов в Telegram-канале. Как он уточнил, страж порядка прогнал его знакомого от здания.

Мой хороший знакомый сразу после первых известий о трагедии в Москве пошел с цветами к посольству России, но полицейский его прогнал. <...> Сказали: «Хочешь что-то класть — вон, иди на ту сторону [противоположную сторону улицы]», — говорится в сообщении.

Стефанов отметил, что мемориал есть и становится крупнее, но на стороне с проукраинскими инсталляциями «с душком навальнизма». Журналиста также возмутило, что никто из представителей Латвии не выразил соболезнований.

Тем временем Следственный комитет сообщил, что жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье стали 93 человека. При этом ведомство отмечает, что это число еще возрастет.

Ранее сообщалось, что власти Латвии изымают удостоверения личности у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента. В посольстве России в Риге назвали подобные действия «изощренной формой издевательства». При этом прилегающие к зданию консульства улицы были оцеплены сотрудниками силовых ведомств республики.

Полиция Латвии ранее задержала активистку Елену Крейле во время ежегодного марша в честь легионеров СС, прошедшего в Риге. Как сообщил портал Delfi, Крейле задержали за появление в общественном месте в одежде с советской символикой. Задержанная выступала против проведения мероприятия.