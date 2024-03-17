Власти Латвии изымают у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента, удостоверения личности, сообщило посольство России в Риге в Telegram-канале. Дипломаты назвали такую практику «изощренная формой издевательства».
Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд, — говорится в сообщении.