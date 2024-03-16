В Латвии задержали активистку за советскую символику В Латвии задержали активистку, выступившую против парада памяти легионеров СС

Полиция Латвии задержала активистку Елену Крейле во время ежегодного марша в честь легионеров СС в Риге. Как сообщил портал Delfi, Крейле задержали за появление в общественном месте в одежде с советской символикой.

Как сообщает портал, Крейле регулярно попадала в поле зрения правоохранительных органов и СМИ после начала вторжения России в Украину. Она стала широко известна после того, как стала приходить на различные мероприятия, в том числе на пикет в поддержку Украины, с флагом России и буквой Z. В ноябре 2023 года Крейле была признана виновной в оправдании военных преступлений и приговорена к году лишения свободы условно.

Ранее латвийском населенном пункте Ницгале полиция задержала и арестовала телевизионного мастера, который за деньги настраивал российские каналы, вещание которых запрещено в стране. После задержания сотрудники полиции провели серию обысков в собственности мастера и у его абонентов. Всего выявлен 181 клиент. Возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного закона — за занятие предпринимательством, в отношении которого действует специальный запрет.

Латвийский портал LSM, финансируемый государством, 24 февраля опубликовал комикс, в котором бойцов ВСУ изобразили в виде свиней, обещающих сражаться до победного конца. Редакции пришлось удалить скандальные рисунки и извиниться перед читателями.