В Кремле прокомментировали трагедию в Ницце

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагедию в Ницце абсолютно ужасающей.
По его словам, сейчас российские власти проверяют информацию о случившемся.
Это абсолютно ужасающая трагедия, — сказал он.
При этом он предпочёл воздержаться от развёрнутых комментариев по этому поводу,
29 октября вооружённый ножом мужчина напал на людей внутри церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека. Двое из трёх погибших были убиты внутри церкви. Нападавшего задержали, он госпитализирован с пулевыми ранениями. По словам мэра города Кристиана Эстрози, во время нападения мужчина выкрикивал «Аллах велик». По данным Reuters, одной из жертв
Ранее NEWS.ru писал о том, что нападение с ножом возле церкви в Ницце является террористическим актом. Об этом заявил мэр города Кристиан Эстрози.