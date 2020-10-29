В Кремле прокомментировали трагедию в Ницце

https://static.news.ru/photo/80c1bc92-19d1-11eb-abd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/SEBASTIEN NOGIER/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагедию в Ницце абсолютно ужасающей.

По его словам, сейчас российские власти проверяют информацию о случившемся.

Это абсолютно ужасающая трагедия, — сказал он.

При этом он предпочёл воздержаться от развёрнутых комментариев по этому поводу, передаёт ТАСС.

29 октября вооружённый ножом мужчина напал на людей внутри церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека. Двое из трёх погибших были убиты внутри церкви. Нападавшего задержали, он госпитализирован с пулевыми ранениями. По словам мэра города Кристиана Эстрози, во время нападения мужчина выкрикивал «Аллах велик». По данным Reuters, одной из жертв стала женщина, которой нападавший отрезал голову.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нападение с ножом возле церкви в Ницце является террористическим актом. Об этом заявил мэр города Кристиан Эстрози.