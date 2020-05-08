В Испании обнаружили первого заражённого коронавирусом кота

https://static.news.ru/photo/fc3e5698-9112-11ea-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Испании впервые выявили коронавирусную инфекцию у кота. Четырёхлетний кот Негрито проживал в семье, где было много заболевших коронавирусом.

Как сообщает газета Pais, когда у животного поднялась температура и появились проблемы с дыханием и сердцем, его отвезли к ветеринару. Врач принял решение усыпить кота, а его тело отправить на экспертизу в Центр по исследованию здоровья животных (Cresa).

Медики нашли следы коронавируса SARS-CoV-2 в носовой полости и лимфатической железе у кота. При этом вирусная нагрузка была очень низкой. Они отметили, что вирус не имел отношения к состоянию его здоровья. По их словам, это ещё раз подтверждает, что животные могут стать косвенными жертвами пандемии, но вероятность того, что они могут заразить людей, очень мала.

Ранее первый случай заражения коронавирусом кошки был зафиксирован во Франции. Кошка жила рядом с домом заражённого COVID-19, который находится недалеко от Парижа. У животного наблюдались «признаки респираторного заболевания», а также проблемы с пищеварением.