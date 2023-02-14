В Испании не нашли истребителей для Украины Министр обороны Испании: у страны нет истребителей для Украины

Фото: defensa.gob.es

В Испании нет истребителей, о которых просят украинские власти, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес в эфире телеканала 24 horas после встречи глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе. Она отметила, что в этой сфере Мадрид не сможет помочь Киеву.

Украина попросила об истребителях, которых у Испании нет. Поэтому в этой области мы не можем помочь, — сказала Роблес.

14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что тема возможных поставок Украине истребителей обсуждается в Альянсе, хотя этот вопрос и не является срочным. Он добавил, что Блок поставляет и будет поставлять ВСУ все более сложную военную технику, но при этом по-прежнему не считает себя участником конфликта.

Приоритетом, по его словам, является снабжение украинской армии танками, БМП и боеприпасами. Столтенберг также назвал конфликт на Украине войной логистики. Он отметил, что Альянсу необходимо не столько обеспечить ВСУ новыми вооружениями, сколько удостовериться, что все, что уже поставлено, работает как надо.