В Харьковской области прозвучали взрывы ICTV: в Харьковской области на востоке Украины прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харьковской области на востоке Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ICTV. Другие данные об этом пока не приводятся.

Местные власти также не комментировали произошедшее.

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога. Она звучит в большинстве областей Украины.

Вечером 21 мая украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Также о взрывах после сигнала воздушной тревоги сообщали в Одесской области. Спикер общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в личном Telegram-канале написал, что в городе работает ПВО.

В ночь на 20 мая Киев попал под обстрелы беспилотников. По словам главы военной администрации города Сергея Попко, в результате атаки никто не пострадал, несколько домов получили незначительные повреждения.

В ночь на 19 мая украинские СМИ писали о взрывах в Волынской, Львовской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога.