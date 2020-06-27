В Греции предлагают сделать вакцину от COVID-19 общественным благом

https://static.news.ru/photo/940127b0-b889-11ea-a4dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

Вакцина против COVID-19 должна стать глобальным общественным благом. Её должны распространять по всему миру бесплатно, потому что на таком нельзя наживаться. Такое мнение высказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Политик считает, что новая болезнь должна получить глобальный ответ. Греческие власти выделили три ​​миллиона евро на кампанию «Глобальный ответ на коронавирус», которая займётся созданием вакцины, а также диагностикой этой болезни. По его словам, страна смогла преодолеть первую атаку вируса благодаря принятым мерам. Потерь было относительно немного. Но сейчас все ждут лекарство, которое спасёт человечество.

Мы должны надеяться, что лечение и вакцина COVID-19 будут разработаны в ближайшем будущем. Поэтому мы активно участвуем во Всемирном саммите по вакцинам против COVID-19. И когда наука сделает своё дело, мы будем на переднем крае борьбы за то, чтобы сделать вакцину глобальным общественным благом, а не просто средством получения прибыли, — отметил премьер в ходе всемирной конференции по международной инициативе Coronavirus Global Response.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире. Всего заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса, которую разработали НИЦ эпидемиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны, будет эффективна в течение двух лет. Вводить её надо будет два раза, так как кодирующий спайк-белок коронавируса ген вводится на разных носителях. Двукратный приём даёт возможность увеличить защиту на больший период времени, рассказал руководитель центра Александр Гинцбург. Для массовой вакцинации россиян понадобится выпустить 70 млн доз препарата. На данный момент решается вопрос масштабного выпуска вакцины. Испытания российского препарата от коронавируса могут занять несколько месяцев.