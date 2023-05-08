В ФРГ кардиолога клиники Charite заподозрили в убийстве пациентов

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Кардиолог, работавший в немецкой клинике Charite, был арестован 8 мая по подозрению в двойном убийстве, сообщает Генеральная прокуратура Германии. 55-летний мужчина, уволившийся в августе 2022 года, подозревается в том, что в двух случаях в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии умышленно вводил такие высокие дозы седативного средства тяжелобольным пациентам, что те умерли.

Прокуратура Берлина уже начала расследование после того, как Charité подала жалобу. Неотложное подозрение, которое является важным юридическим требованием для выдачи ордера на арест, теперь может быть принято только после медицинского заключения. Потому что раньше нельзя было исключить, что высокая доза седативного средства все же была бы оправдана с медицинской точки зрения, — указано в сообщении прокуратуры.

Эксперты оценивали законность уровня седации в четырех случаях, но подтвердились только два из них.

8 мая обвиняемый предстанет перед следственным судьей окружного суда Тиргартена для выдачи ордера на арест. Продолжающиеся расследования проводятся комиссией по убийству Управления уголовной полиции Берлина.

В России клиника Charite получила широкую известность после того, как в нее из Омска был доставлен оппозиционер Алексей Навальный.