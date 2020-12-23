https://static.news.ru/photo/5231d98e-4500-11eb-9a3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simone Kuhlmey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкая клиника Charité в среду, 23 декабря, опубликовала отчёт о клиническом случае российского оппозиционного политика Алексея Навального. Медицинские специалисты из ФРГ в документе повторили утверждение об обнаружении врачами бундесвера в анализах блогера отравляющего вещества группы «Новичок».

В пресс-релизе, который представители клиники назвали «восьмым и заключительным», описан основной ход событий в рамках инцидента с Навальным. Немецкие эксперты напомнили, что оппозиционера доставили к ним 22 августа, несколько дней спустя у него выявили тяжёлое отравление ингибиторами холинэстеразы. После этого правительство Германии сделало заявление о результатах исследования лаборатории бундесвера. Специалисты по результатам проведённой работы сообщили, что Навального отравили веществом группы «Новичок». Позднее этот результат подтвердили в ОЗХО.

С согласия Навального команда [лечащих] врачей удовлетворила запрос профильного журнала Lancet и обнародовала отчёт о лечении, — написано в опубликованном в медицинском издании отчёте.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали.

Сейчас он находится Германии, откуда хочет вернуться после полного восстановления. Его сторонники, как и представители Запада, уверяют, что Навальный был отравлен веществом типа «Новичок».

Как ранее передавал NEWS.ru, проводимые за рубежом расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным направлены на дискредитацию Федеральной службы безопасности РФ, однако они обречены на провал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.