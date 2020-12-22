Песков: зарубежные расследования ситуации с Навальным не дискредитируют ФСБ

https://static.news.ru/photo/71c5d19a-443f-11eb-91c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Проводимые за рубежом расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным направлены на дискредитацию Федеральной службы безопасности РФ, однако они обречены на провал, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это попытка дискредитации, но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности... Федеральная служба безопасности по Конституции выполняет очень важную роль, защищая нас с вами от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно, — приводит ТАСС слова Пескова, ответившего на вопрос журналиста о том, не стоит ли ФСБ публично опровергнуть свою причастность к покушению на Навального.

Ранее NEWS.ru писал, что Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению оппозиционера. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.