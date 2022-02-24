В Германии сообщили, что Берлин не будет поставлять оружие на Украину
Глава Минэкономики ФРГ заявил об отсутствии планов поставлять оружие Украине
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:23, 24 февраля 2022
Роберт ХабекФото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине заявил, что немецкие власти не планируют поставлять оружие на Украину, передаёт ТАСС. Хабек добавил, что Германия категорически против передачи вооружения, что неоднократно сообщалось.
Требования посла Украины в ФРГ Андрея Мельника известны, как и позиция правительства ФРГ. Я могу повторить сегодня здесь позицию правительства ФРГ: мы не будем поставлять оружие Украине, — сказал министр.
Хабек ранее заявил, что Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право. По его словам, такое решение вызвано военной операцией России на Украине.
Он добавил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен.
В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе.