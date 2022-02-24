В Германии сообщили, что Берлин не будет поставлять оружие на Украину

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине заявил, что немецкие власти не планируют поставлять оружие на Украину, передаёт ТАСС. Хабек добавил, что Германия категорически против передачи вооружения, что неоднократно сообщалось.

Требования посла Украины в ФРГ Андрея Мельника известны, как и позиция правительства ФРГ. Я могу повторить сегодня здесь позицию правительства ФРГ: мы не будем поставлять оружие Украине, — сказал министр.

Хабек ранее заявил, что Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право. По его словам, такое решение вызвано военной операцией России на Украине.

Он добавил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен.