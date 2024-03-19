В Германии призвали Запад отказаться от снабжения Киева оружием Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия и начать переговоры по Украине

Фото: МО США

Россия продемонстрировала свою готовность начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt. По ее словам, некоторые страны отказались от снабжения Киева оружием, осознав, что это лишь затягивает боевые действия.

Я думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. Так, например, были переговоры в Стамбуле, идет обмен пленными на регулярной основе, переговоры по зерновой сделке. Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт, — отметила она.

Немецкий депутат возмутилась тем, что правительство Германии исключает любую возможность мирных переговоров. Она также раскритиковала антироссийские санкции и заявила о необходимости восстановления отношений с Москвой.

До этого Вагенкнехт заявила, что применение ВСУ немецких крылатых ракет Taurus по территории России стало бы фактически объявлением войны. По ее словам, это граница, переступив которую, становишься участником конфликта.

Тем временем МИД Германии решил прописывать президента РФ Владимира Путина в документах только по имени и фамилии. Министерство назвало его переизбрание на новый срок «несвободным и несправедливым».