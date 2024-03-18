В Германии решили игнорировать должность Путина МИД ФРГ сообщил о планах не указывать должность Путина в документах

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе

МИД Германии после президентских выборов в России будет прописывать президента РФ Владимира Путина в документах только по имени и фамилии, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер, передает РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, как МИД ФРГ будет указывать Путина.

Так, как мы это и в прошлом делали — как Путина, — сказал Фишер.

При этом он сказал, что «не помнит», чтобы ведомство делало какие-либо обозначения перед фамилией российского лидера. Однако на сайте министерства Путин указан как президент России.

Ранее сообщалось, что действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,38% голосов на выборах президента РФ по итогам обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, на втором месте Николай Харитонов с 4,31%. Тройку замкнул Владислав Даванков с 3,85% голосов избирателей. Леонид Слуцкий набрал 3,20%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала показатель Путина рекордным, отметив, что за него проголосовали более 76 млн россиян. Она добавила, что на данный момент нет информации из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования недействительными.