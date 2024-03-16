Применение ВСУ немецких ракет Taurus назвали объявлением войны Вагенкнехт: применение немецких ракет по России равносильно объявлению войны

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Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ВСУ немецких крылатых ракет Taurus по территории России стало бы фактически объявлением войны. По ее словам, которые приводит Rheinische Post, конфликт вокруг Украины связан не с самим существованием страны, а с ее потенциальным вступлением в НАТО.

Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую, становишься участником конфликта, — отметила она.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно работает над планом, как Берлин мог бы поставить крылатые ракеты Taurus на Украину, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца. Один из вариантов — передать это оружие Великобритании, чтобы та отправила его Киеву, но оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет.

До этого большая часть депутатов бундестага проголосовала против резолюции Христианско-демократического и Христианско-социального союза, вновь предложившего отправить ракеты Taurus на Украину. По имеющимся данным, из 690 присутствовавших парламентариев 190 поддержали инициативу, 495 проголосовали против, еще пять воздержались.