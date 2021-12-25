В Германии не исключают разлад в правящей коалиции из-за России

Колумнист немецкого издания Das Erste Коринна Эмундтс в своей рубрике передаёт, что между новым канцлером Олафом Шольцем и лидером партии «Зелёные» Анналеной Бербок намечаются серьёзные разногласия относительно политики Германии в отношении России. Несмотря на то что политики заявляют об отсутствии разногласий на внешнеполитической арене, журналистка пишет о том, что «Северный поток — 2» в скором времени станет камнем преткновения внутри «светофорной» коалиции, в которую входят социал-демократы Шольца, «Зелёные» Бербок и свободные демократы Линднера.

Фактически проект газопровода «Северный поток — 2» стоит между светофорами как слон в посудной лавке: «Зелёные» его отвергли накануне выборов по энергетически-политическим и экологическим причинам, даже не упомянув, — сообщает Эмундтс.

Её слова поддерживает Янис Клюге, эксперт по России из Фонда науки и политики, назвавший газопровод «испытанием на прочность» и «клином в коалиции».

Известно, что Шольц является сторонником газопровода, мощность которого достигает 55 млрд кубометров топлива, в то время как Бербок уже заявляла, что он не соответствует Европейскому законодательству. Неактивный «Северный поток — 2» сейчас проходит сертификацию немецкого регулятора. Ожидается, что она будет завершена весной-летом 2022 года.

Эмундтс также отмечает, что ситуацию усугубляет отсутствие времени «на раскачку» у нового немецкого правительства ввиду угрозы российского вторжения на Украину, пропагандируемого в СМИ. Более того, сама идея ведения внешней политики отличается у главы немецкого МИД и канцлера Шольца, так как Бербок считает, что Германия должна быть жёстче против авторитарных государств, к которым причисляет Россию и Китай, а федеральный канцлер придерживается европейской, менее активной линии.

Из-за того что Россия не планирует возрождать «нормандский формат», а предпочитает вести дела с США, негласным лидером НАТО, Германия не может решать вопросы безопасности непосредственно с ней, отмечает журналистка. Шольц недавно провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором, в частности, призвал возродить переговоры с участием Германии, Франции, России и Украины.

Статья Эмундтс появилась через несколько дней после того, как МИД РФ объявил о высылке двух немецких дипломатов из России. Это стало ответом на аналогичную меру Берлина, принятую из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, якобы «заказанного» российскими властями.