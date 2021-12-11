Бербок: «Северный поток-2» не может быть одобрен в ФРГ

В настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому праву и потому не может быть одобрен . Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ZDF.

По слова Бербок, для энергетических проектов, таких, как «Северный поток — 2», действует евопейское энергетическое право.

А это значит, что на настоящий момент этот трубопровод не может быть согласован, потому что он не выполняет требования европейского энергетического права, — сказала глава немецкого МИД.

Сейчас трубопровод «Северный поток — 2» проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии. Процесс приостановлен из-за того, что реулятор посчитал необходимым создать для Nord Sream 2 AG в Германии дочернее предприятие и подать заявку о сертификации уже от её лица.. Это необходимое требование европейского законодательства. Когда заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс и вынесет решение, по которому в дальнейшем выскажется Еврокомиссия. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Бербок также подчеркнула, что также сейчас стоит вопрос безопасности Она напомнила, что правительство Ангелы Меркель вело с США обсуждение того, что при продолжении экслации трубопровод не может быть подключён к сети европейской энергетической системы.

Мы сейчас находимся на этапе, когда мы хотим все сделать всё, чтобы вновь велись переговоры. Переговоры — это лучший и самый безопасный путь, чтобы не было дальнейшей эскалации, — сказала Бербок.

При этом она не уточнила. о каких именно переговорах идёт речь.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны не теряют надежды предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2» и пытаются выработать совместный ответ с немецкими партнёрами

В свою очередь, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток — 2» вряд ли заработает в случае «агрессии против Украины» со стороны России. Он назвал этот газопровод рычагом воздействия на РФ.