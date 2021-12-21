Путин провёл первый телефонный разговор с новым канцлером Германии

Президент России Владимир Путин впервые провёл телефонные переговоры с новым немецким канцлером Олафом Шольцем, который 8 декабря сменил на этом посту Ангелу Меркель. Политики обсудили предложенные Москвой гарантии по совместной безопасности с НАТО, а также ситуацию на Украине и выполнение Минских соглашений, сообщается на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закреплённым гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений, — говорится в сообщении.

Ранее Шольц призвал активизировать «нормандский формат» для мирного урегулирования ситуации на Украине. Он сообщил о «новой активности» у границ с Украиной и подчеркнул, что Европа не будет с этим мириться.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила о том, что Россия готова сотрудничать с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, но для этого нужна готовность к диалогу со стороны властей ФРГ.