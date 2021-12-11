Шольц призвал активизировать «нормандский формат»

Для урегулирования ситуации на Украине необходимо активизировать «нормандский формат». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он также упомянул о «новой активности» у границ с Украиной и подчеркнул, что Европа не будет с этим мириться. Своё заявление немецкий лидер сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Мы знаем, что есть вызывающая беспокойство новая активность по ту сторону границ Украины, поэтому важно, чтобы Европа совместно дала чётко понять, что мы не будем с этим мириться, что мы не согласны с тем, что там происходит сейчас. Нерушимость границ — это то, на чём мы вместе как Европейский союз — Германия и Польша — делаем акцент, и все могут положиться на то, что нарушение этих границ будет тем, с чем мы не примиримся, — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что для разрядки ситуации важно использовать все возможности, в том числе — «нормандский формат». Его Шольц предлагает использовать как инструмент диалога.

Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем всё активировать. Поэтому мы обсудим это на Совете ЕС, — сказал Шольц.

В последнее время западные СМИ нередко публикуют материалы о возможном вторжении России на Украину, а также сообщают о том, что США могут ввести в отношении РФ новые санкции для предотвращения нападения.

Так, замгоссекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для сенаторов рассказала, что Москва в случае агрессии против Киева получит небывалые санкции. Она подчеркнула, что Соединённые Штаты и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают её стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету».

Ранее сообщалось, что Германия и Польша обсудили новые санкции в отношении Белоруссии.