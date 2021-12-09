В Госдуме озвучили ожидания от нового правительства Германии

Россия готова сотрудничать с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, а для этого нужна готовность к диалогу со стороны лидеров ФРГ, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова «ПолитЭксперту». Также, по её словам, вполне допустимо и сохранение отношений на том уровне, который наблюдается между странами сейчас.

Это будет крайне важно, чтобы человек, который становится канцлером, взаимодействовал с РФ и какие-то шаги обсуждал с президентом России. Потому что у Меркель с Путиным был карт-бланш. Он Ангеле давал возможность переговорить, уточнить, если даже она хотела с ним срочно связаться. Владимир Владимирович этого никогда не скрывал, — сказала Журова.

Она добавила, что у Москвы с Берлином обязательно должен быть диалог. Германия, по мнению Журовой, — это важный стратегический партнёр, она во многом диктует своё мнение Совету Европы и Евросоюзу.

Ранее стало известно, что новое правительство Германии, возглавляемое канцлером Олафом Шольцем, приняло присягу и приступает к работе. Половину постов в новом правительстве ФРГ занимают женщины. Из предыдущего состава правительства на своём посту остался только Хубертус Хайль. Он по-прежнему возглавляет Министерство труда.