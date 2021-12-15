ФРГ вышлет двух российских дипломатов из-за дела об убийстве Хангошвили

Берлин объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, добавив, что она вызвала посла России, передаёт РИА Новости.

Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России, — сказала она журналистам.

В свою очередь, МИД Росcии анонсировал ответные меры на высылку дипломатов. В ближайшее время ведомство сделает заявление по этому поводу.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в парке Берлина 23 августа 2019 года. Генпрокуратура Германии считает, что его могли убить по заказу российских властей, в том числе руководства Чечни.

Ранее Выcший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хaнгошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Представитель Бeрлинского суда сообщила, что выдача осуждённого в ФРГ на пожизненное заключение россиянина Соколова в Россию возможна, но решать этот вопрос будут ужe другие инстанции.