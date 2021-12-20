МИД: Россия вышлет двух немецких дипломатов в качестве ответной меры

Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный недружественный шаг Берлина. Об этом было заявлено немецкому послу Гезе Андреасу фон Гайру, которого вызвали в МИД 20 декабря, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Дипломату также выразили протест в связи с объявлением персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.

Двадцатого декабря в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза фон Гайр <…>. Послу ФРГ было сообщено об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение Правительства ФРГ, — говорится в заявлении.

Ранее Высший суд Берлина приговорил к пожизненному тюремному сроку россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое было совершено в Берлине в августе 2019 года. Суд согласился с доводами прокуратуры, что Хангошвили могли убить по заказу российских властей.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал этот вердикт «необъективным, политически мотивированным решением, серьёзно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения».

После этого Берлин объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вызвала для беседы посла России. В свою очередь МИД России анонсировал ответные меры на высылку дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала решение германских властей политизированным и далёким от законности.

Как писал NEWS.ru, Хангошвили застрелили в парке Берлина 23 августа 2019 года.

Ранее стало известно, что чеченский полевой командир Хангошвили принимал участие в подготовке теракта в Беслане и взрыва в московском метро в 2004 году на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Он считался одним из приближённых к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову.