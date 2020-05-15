В Германии девочка нацарапала камнем снежинки на 37 машинах на €30 тысяч

Полиция немецкого города Цвиккау установила вандала, который на протяжении целой недели портил автомобили. Злоумышленником оказалась семилетняя девочка.
Ребёнка поймали с поличным на месте преступления. В общей сложности она успела испортить 37 машин. На каждой из них она камнем нарисовала большие снежинки. Стоимость ущерба от её художеств оценили в €30 тысяч (около 2,3 млн рублей).
Девочка не стала отпираться от содеянного, она призналась, что не портила машины, а наоборот их украшала,
Ранее NEWS.ru писал, что студент второго курса философского факультета МГУ исписал стены аудиторий и коридоров оскорблениями в адрес декана факультета, члена-корреспондента РАН Владимира Миронова. Как отметил сам преподаватель, вандалом оказался гражданин Китая Ван Кэ Фань, отчисленный из университета более месяца назад.
«Миронов — плагиатор», «Миронов — ворун», «Миронов — собачий сынок» — это лишь часть надписей, которые «украсили» стены вуза. После акта вандализма Кэ Фань напал на женщину-охранника и сломал ей руку.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен