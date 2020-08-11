В Германии фирму заподозрили в отмывании €7 млн из России

https://static.news.ru/photo/ea766f9c-dbf2-11ea-907b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Dziadek/Global Look Press

Немецкие следователи провели обыск в офисе компании, руководство которой подозревается в отмывании денег, поступивших из России.

Операция прошла в земле Бранденбург. В полиции считают, что возглавляющий фирму бизнесмен получил от «людей из России» около €7 млн и занимался отмыванием этих денег.

Имя бизнесмена и название компании следователи не назвали, передаёт Associated Press.

Издание уточняет, что в Германии с 2019 года активно ведут борьбу против отмывания денег из России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Deutsche Bank попал под следствие в рамках расследования ФРС США по делу об участии Danske Bank в операциях по отмыванию денег. Сумма подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с отмыванием денег из России и постсоветских стран, составила $234 млрд. В аналогичном скандале оказался замешан и Swedbank. Согласно версиям зарубежных СМИ, через счета банка прошло от $5,8 млрд до $10 млрд сомнительных средств. Причём большая их часть якобы имела российское происхождение.