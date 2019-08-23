https://static.news.ru/photo/bcb9a65a-c546-11e9-95d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Германия по-прежнему несёт историческую ответственность за Вторую мировую войну. Об этом заявил координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнёрства» Дирк Визе.

Как немцы мы несём нашу историческую ответственность. Мы не можем и не хотим отказываться от неё или приуменьшать её, — приводит «Интерфакс» заявление Визе.

Заявление было сделано по случаю 80-летия со дня заключения пакта Молотова-Риббентропа, подписанного 23 августа 1939 года в Мюнхене. Спустя восемь дней, 1 сентября 1939 года, Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин написал статью для The Washington Times, в которой осудил попытки некоторых СМИ представить СССР «зачинщиком» Второй мировой войны. По его мнению, подобные выходки оскорбляют память миллионов советских людей, сражавшихся за спасение Европы от нацистов.