В ФРГ уволили сотрудников службы по уходу за отказ привиться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/97ceb47e-5e75-11eb-b0ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Bulling via imago-images.de/Global Look press

Руководитель одной из немецких компаний, которая оказывает услуги по уходу за инвалидами, выгнал с работы нескольких специалистов за то, что они отказались вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщила газета Bild, этот случай стал первым в стране, когда сотрудников уволили за отказ сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом вакцинация в ФРГ является добровольной.

Фирма находится в городе Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт). Теперь её директору Рене Вильмеру начали поступать угрозы убийством. Их присылают противники вакцинации.

Работники по уходу за инвалидами и престарелыми входят в первую приоритетную группу граждан ФРГ, которым она положена. После того как три сотрудника отказались от прививки, а четверо сомневались, Вильмер дал им два дня на раздумья. Они так и не вакцинировались, и он их уволил.



Я делаю всё, чтобы защитить наших пациентов. Это моя моральная обязанность, — обосновал Вильмер свои действия.

В ФРГ вакцинация от коронавируса стартовала в конце декабря. Страна получила более 1,3 млн доз вакцины от BioNTech и Pfizer в конце 2020 года. На начало 2021-го были запланированы поставки ещё 4 млн доз. Теперь сроки могут сдвинуться из-за сообщения производителей о задержках в поставках.

Ранее стало известно, что препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который ранее применяли при лечении заразившегося коронавирусом экс-президента США Дональда Трампа, будет использоваться в ФРГ, сообщал NEWS.ru.