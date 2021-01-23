ФРГ в борьбе с COVID начнёт использовать препарат, который давали Трампу

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Препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который ранее применяли при лечении заразившегося коронавирусом экс-президента США Дональда Трампа, будет использоваться в ФРГ.

Как сообщает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, правительство за €400 млн закупило 200 тысяч доз препарата (€2000 за дозу). Таким образом, Германия станет первой в ЕС страной, где со следующей недели начнут использовать при лечении COVID-19 моноклональные антитела.

Введение этих антител на ранней стадии может помочь предотвратить тяжёлое течение болезни у пациентов с высоким уровнем риска, — цитирует его РИА Новости.

Шпан добавил, что моноклональные антитела действуют как пассивная вакцинация. При этом он не назвал производителя, отметив лишь, что средство использовалось для лечения от коронавируса Трампа.

Сначала препарат поступит в университетские клиники Германии.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида.

Как писал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом. Он назвал Трампа «легкомысленным», а его помощницу Хоуп Хигс, первой из сотрудников Белого дома заразившуюся коронавирусом, — «лахудрой».