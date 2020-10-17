Онищенко удивился легкомыслию Трампа и назвал его помощницу лахудрой

https://static.news.ru/photo/7fad83e4-1135-11eb-85ae-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом.

Онищенко поразился легкомыслию лидера США. При этом он обрушился с критикой на его свиту, сообщает НТВ.

Он (Трамп. — NEWS.ru) — группа риска, 74 года, с избыточным весом, явно с проблемами сердечными... И они это не понимали, когда они его охраняли? Бегали с бронежилетами, возили на бронированном авто, да хоть в три раза увеличь броню на его танке, на котором он ездит. Вирус, он проник! — цитирует его телеканал.

Он добавил, что не проверяли даже ближайшее окружение Трампа. И нелестно выразился в адрес помощницы президента США Хоуп Хигс, которая могла стать причиной заражения первого лица США, поскольку у неё первой был обнаружен коронавирус.

Да никого там не проверяли! Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница (Хигс. — NEWS.ru), тем более молодая девка. У неё могло вообще не быть ничего. Но у неё появилась картина, и только после этого они очухались. Значит, никто её там не проверял, — заявил бывший санитарный врач.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для лечения от коронавирусной инфекции Дональда Трампа врачи использовали препарат, созданный на основе образцов крови трёх жителей Сингапура, переболевших COVID-19.