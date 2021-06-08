В ФРГ оценили слова Путина о нежелании России «кормить» Украину

https://static.news.ru/photo/f80cbe90-c84b-11eb-8f7f-96000091f725_660.jpg Клаус Эрнст Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в разговоре с журналистами прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что РФ не обязана всех «кормить». Речь шла об Украине. Как отметил немецкий политик, нежелание Москвы субсидировать Киев, оплачивая транзит газа через территорию страны, понятно, но никто и не останавливает прокачку топлива. Слова Эрнста приводит ТАСС.

Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме отреагировал на замечания о важности средств за транзит отечественного газа для Украины. Политик подчеркнул, что Москва не обязана всех «кормить».

Эрнст отметил, что газопровод через Украину не перекрывается. Он продолжает работать в соответствии с договором между «Газпромом» и «Нафтогазом». И за это, как и раньше, взимаются транзитные пошлины.

То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счёт прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа, — подчеркнул глава комитета бундестага.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что Украине лучше тратить деньги на улучшение жизни собственных граждан, а не направлять средства на содержание военных, которые едут в Донбасс. По словам президента, необходима добрая воля украинских властей, чтобы брать деньги и тратить их не на содержание армии, которую потом отправляют в Донбасс, а на то, чтобы поднимать экономику и повышать уровень жизни людей.