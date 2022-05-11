В Финляндии уточнили, когда примут решение по вступлению в НАТО Премьер-министр Финляндии: мы примем решение о членстве в НАТО в течение недели

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Финляндия сообщит о решении по членству в НАТО в течение одной недели, заявила премьер-министр страны Санна Марин в интервью японскому телеканалу NHK. По её сведениям, вступление в Альянс поддержали как граждане, так и члены парламента.

Сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в Альянс. Решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели, — сказала Марин.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

В России такое решение подверглось критике. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что таким жестом Альянс показал, что ему «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран». В МИД России предупредили Хельсинки и Стокгольм о возможном противостоянии с Россией в случае, если они примут решение вступить в НАТО.