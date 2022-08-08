В Финляндии демонтировали подаренный СССР памятник «Мир во всем мире» Yle: власти Финляндии демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный СССР

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Власти столицы Финляндии Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который подарил городу СССР, сообщила телекомпания Yle. Предполагается, что постамент перенесут в другое место на хранение.

Памятник «Мир во всём мире» работы советского скульптора Олега Кирюхина располагался на площади Хаканиеми. 8 августа около 7:00 утра его демонтировали и погрузили на баржу.

Монумент планируют передать Художественному музею Хельсинки, где решат его дальнейшую судьбу. Директор учреждения в свою очередь подчеркнула, что памятник увезут на хранение на время реконструкции проезжей части и что решение никак не связано с текущей геополитической ситуацией.

Скульптура «Мир во всем мире» представляет собой изображение людей с разных континентов, держащих на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. В 1990 году монумент был передан Финляндии, а Хельсинки в свою очередь подарили Москве памятник «Дети мира», который находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе в Москве.

Ранее эстонские власти приняли решение убрать около 400 советских памятников из публичного пространства. Премьер-министр республики Кая Каллас заявила, что монументы будут демонтированы в ближайшее время. В Кремле заявили, что подобные решения «не красят никакую нацию».