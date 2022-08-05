«Это не красит никакую нацию»: Песков о сносе памятников в Эстонии Песков раскритиковал снос памятников в Эстонии

Фото: Илья Матусихис/РИА Новости

Памятник советскому Воину-освободителю «Бронзовый солдат» на таллинском Военном кладбище. Памятник был перенесен сюда из центра Таллина

Решение эстонских властей о сносе сотен советских памятников возмутительно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, подобные действия «не красят никакую нацию», передает ТАСС.

Война с общей историей, избавление от памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, конечно, возмутительно. Это не красит никакую нацию, в том числе Эстонию, — сказал Песков.

О том, что эстонские власти приняли решение убрать около 400 советских памятников из публичного пространства, стало известно накануне. Премьер -министр республики Кая Каллас заявила, что монументы будут демонтированы в ближайшее время.

Ранее глава МВД Эстонии Эстонии Ляэнеметс предложил перенести памятник освободителям Нарвы в виде танка Т-34. По его словам, власти страны считают монумент символом агрессии. При этом министр подчеркнул, что вопрос о переносе памятника следует решать без спешки, поскольку для многих он является местом поминовения погибших близких. Монументу необходимо найти достойное место.